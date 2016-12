Volley, playoff A1 femminile: Pomì show, porta Conegliano a gara-5

L'urlo di Casalmaggiore . La Pomì, in gara-4 delle semifinali playoff di A1, vince 3-0 nella tana di Conegliano e riporta in suo favore il fattore campo: si giocherà quindi l'accesso alla finale Scudetto mercoledì sera davanti ai suoi tifosi. Strepitosa prova delle ragazze di Mazzanti che si impongono 25-20, 25-20, 25-17 e completano la rimonta dopo aver perso le prime due gare: tracollo dell'Imoco, che adesso è chiamata all'impresa al PalaRadi.

Non basta il grande calore del Palaverde per spingere Conegliano in finale. Le padrone di casa si fanno annullare anche il secondo match point da una Casalmaggiore tornata ad essere la bella squadra giunta seconda in regular season. Dove finiscono i meriti della Pomì e iniziano i demeriti delle Pantere non è facile dirlo, certo è che le ragazze di Chiappini confezionano una prestazione ben lontana da quelle di gara-1 e gara-2.

Tra gara-3 e gara-4, dunque, Casalmaggiore non lascia per strada nemmeno un set e adesso si candida come favorita per sfidare Novara nella finalissima. I primi due parziali restano in equilibrio sino al 16-16, poi la Pomì scappa con autorità non lasciando scampo alle avversarie. Ancora peggio il terzo set per Conegliano, alle prese anche con un po' di nervosismo affiorato a bordo campo dopo la sostituzione di Nikolova con Nicoletti.