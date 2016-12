Volley, playoff A1 femminile: Pomì ko, Novara si prende la prima

Nei quarti con Bergamo e in semifinale con Piacenza non aveva avuto molti problemi, con Casalmaggiore è cambiata la musica. In un PalaTerdoppio caldissimo è servita la miglior Novara per riuscire ad avere la meglio della Pomì, arrivata all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo le tre vittorie con Conegliano che hanno sancito la strepitosa rimonta su Conegliano. Oggi invece ad essere rimontata è stata proprio lei, due volte avanti nel conto dei set e pure nel tiebreak. Tre le padrone di casa scatenate Klineman (22) e Barun (20), mentre alle ospiti non bastano Gennari (18) e Stevanovic (18). Martedì le ragazze di Mazzanti proveranno a riequilibrare la serie infliggendo alla formazione di Pedullà la prima sconfitta dei suoi playoff.