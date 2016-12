Volley, playoff A1 femminile: Piacenza in finale, Bergamo fuori

24 aprile 2016

Questa volta il PalaBanca fa la differenza. Dopo aver ospitato il pareggio in gara 2 di Bergamo, contribuisce al successo di Nordmeccanica nella terza e decisiva partita di semifinale. Sarà quindi Piacenza-Conegliano la finalissima. Grande equilibrio nel primo set, la spunta la squadra di Gaspari per 28-26. Immediata però arriva la reazione di Bergamo che pareggia i conti (25-23). Nel terzo set salgono in cattedra Sorokaite e Meijners che con le loro schiacciate consegnano il vantaggio alla squadra di casa (25-16). Le ragazze di Lavarini ripartono forte nel quarto set e se la giocano punto a punto, affidandosi ad una incontenibile Barun (24 punti), ma nei momenti chiave della partita Piacenza non sbaglia quasi nulla e chiude 25-20, conquistando la finale davanti al proprio pubblico in festa. La corsa di Bergamo si ferma invece in semifinale.