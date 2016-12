Volley, playoff A1 femminile: Piacenza fa fuori Scandicci

17 aprile 2016

Per la quarta volta consecutiva, dunque, Piacenza affronterà la semifinale del campionato italiano. Al PalaBanca non basta la stoica resistenza di Scandicci, che nella serie è riuscita comunque a mettere in grande difficoltà una delle favorite di A1: anche nella decisiva gara 3 le toscane vincono il primo set e sembrano poter tenere testa alle più quotate rivali, ma Sorokaite e Meijners raddrizzano la partita e regalano il successo alla squadra di Gaspari.



Ora per Piacenza c'è Bergamo, come nella semifinale della stagione 2012-13: allora le ragazze di Caprara s'imposero in due gare e si avviarono verso la conquista dello scudetto, vinto in quattro partite contro Conegliano. Anche quest'anno, in caso di successo contro la Foppa, ci potrebbe essere l'incrocio nell'ultimo atto contro le venete. Corsi e ricorsi storici per una società che da diversi anni è ai vertici del volley femminile italiano.