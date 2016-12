Volley, playoff A1 femminile: Novara vola in finale

Novara chiude la serie con Piacenza e conquista la finale dei playoff femminili di volley. Al Pala Terdoppio le ragazze di Pedullà sconfiggono con un secco 3-0 (25-19, 25-16, 25-14) la malcapitata Nordmeccanica e si prendono di forza la terza di altrettante partite, aggiudicandosi la possibilità di conquistare il titolo: nell'ultimo atto la Igor Gorgonzola se la vedrà con la vincente di Casalmaggiore-Conegliano, serie al momento sul 2-1 per l'Imoco.

Cammino sin qui impeccabile quello di Novara, che dopo aver dominato la regular season conquistando i playoff da prima della classe ha sconfitto prima Bergamo con un secco 2-0 ed ora Piacenza con un 3-0 altrettanto perentorio. La Agil è la favorita assoluta per il titolo e lo dimostra anche in gara 3 contro Piacenza: alla River non restano che le briciole, il confronto con la squadra di Pedullà è impietoso.

Strepitosa, ancora una volta, la prova di una Katarina Barun che si conferma una delle migliori giocatrici del campionato: la croata mette a referto 22 punti e viene coadiuvata ottimamente da Alexandra Klineman, autrice di 13 attacchi vincenti. Sono in poche a salvarsi nella squadra di Gaspari, gli 11 punti di Indre Sorokaite non bastano a tenere aperta la contesa. Novara si prende la finale e attende in poltrona di conoscere la sua rivale.