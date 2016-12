Volley, playoff A1 femminile: Novara si porta sul 2-0

Novara si avvicina a passo spedito alla finale scudetto. In gara 2 della semifinale di A1 femminile la Igor Gorgonzola sconfigge Piacenza al PalaBanca col punteggio di 3-1 (25-21, 23-25, 25-20, 24-26) e si porta sul 2-0 nel confronto, stesso risultato con cui Conegliano conduce su Casalmaggiore nell'altra serie. Sabato al Pala Terdoppio c'è gara 3, ultima opportunità per la Rebecchi Nordmeccanica di rientrare in corsa.

Dominatrice della regular season e favorita numero uno per la conquista dello scudetto, Novara mette ancora una volta in mostra tutta la sua maturità sbarazzandosi senza eccessivi patemi di una grintosa Piacenza.

La squadra di Gaspari gioca nettamente meglio rispetto alla secca sconfitta in gara 1, ma la Igor Gorgonzola è brava a far sfogare le avversarie nel secondo parziale e a riprendere poi in mano l'inerzia dell'incontro.

La Rebecchi reagisce d'orgoglio nel finale del quarto periodo e riesce a trascinare la squadra di Pedullà ai vantaggi: Novara chiude subito il match sul 26-24 e torna in Piemonte sul 2-0.

Ospiti trascinate dai 21 punti di Katarina Barun e dai 20 di Alexandra Klineman, alle padrone di casa non basta Lise Van Hecke, miglior marcatrice dell'incontro con 22 a referto.