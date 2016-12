Volley, playoff A1 femminile: impresa Casalmaggiore, è in finale

Un'epica rimonta per Casalmaggiore, un paesino di 15mila abitanti alle porte di Cremona che, dopo il secondo posto in regular season, si appresta a giocare una storica finale Scudetto. Sono servite tre vittorie di fila per ribaltare quello 0-2 che Conegliano aveva conquistato nelle prime due gare: in gara-3 e gara-4 la Pomì non ha concesso neppure un set, ma la "bella" è stata un'altra storia. Il primo set è carico di tensione con tanti errori da una parte e dall'altra: si va avanti punto a punto sino alla fine, quando Ortolani mura Nikolova pronta a chiudere i giochi, l'ace di Gennari vale il sorpasso e un altro muro, stavolta di Gibbemeyer, firma l'1-0.

Dopo 7 set persi di fila, Conegliano finalmente si sveglia: la scatenata Oszoy firma il +6 (11-17) che le padrone di casa non riescono più a ribaltare. Nel terzo set la musica non cambia: De Gennaro prende qualsiasi cosa e ispira anche le compagne, così avviene il sorpasso che gela il PalaRadi. Ancora una volta Casalmaggiore si scuote nel momento più difficile: nel quarto parziale non ci sono strappi sino al 22-22, poi Conegliano passa pure avanti, ma Bianchini, un mani fuori di Gennari e l'ace di Tirozzi trascinano gara-5 al tiebreak. Equilibrio infinito, che si rompe nella seconda parte del set quando la Pomì scappa sul +4 (9-5) e mette in cassaforte la prima finale Scudetto della sua storia e la qualificazione alla prossima Champions.