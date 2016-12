Volley, playoff A1 femminile: Conegliano show, 2-0 su Casalmaggiore

Conegliano è a un passo dalla finale Scudetto di A1 donne di volley. L'Imoco non si ferma e, dopo aver espugnato il PalaRadi, si aggiudica pure gara-2 di semifinale playoff battendo in tre set Casalmaggiore. Prestazione perfetta delle Pantere che al PalaVerde vincono 3-0 (25-22, 25-21, 25-18), conservano il fattore campo e venerdì avranno già in mano il match ball per l'ultimo atto: la Pomì adesso non può più permettersi passi falsi.

Quarta vittoria consecutiva per Conegliano, che dopo aver ribaltato Modena nei quarti e vinto gara-1 in casa di Casalmaggiore, cala il poker con una prova di grande maturità. Al PalaVerde, davanti a 5mila spettatori, una Fiorin ispirata firma il primo strappo: 7-3. Le ospiti però si mostrano grintose, impattano sull'11-11 e restano agganciate alle padrone di casa sino alla fine del parziale, salvo poi alzare bandiera bianca in volata sotto i colpi di una scatenata Nikolova, tornata quella dei tempi migliori (top scorer con 14 punti). Equilibrato anche il secondo set, ma le parti si invertono: la Pomì avanti che prova ad allungare e l'Imoco che resta attaccata alle avversarie. A rimanere invariato però è il finale: parziale di 9-2 col quale le Pantere ribaltano il punteggio (da 15-18 a 24-20) e chiudono poi alla seconda chance disponibile con Neriman Ozsoy. Nel terzo non c'è fotofinish, perché Casalmaggiore resta in partita sino al 7-7 e poi perde terreno. Per Conegliano è un playoff da favola: venerdì sera a Cremona avrà già la possibilità di acciuffare la finale.