Volley, playoff A1 femminile: Conegliano ok, colpo a Casalmaggiore

Terza vittoria consecutiva dunque per Conegliano che, dopo aver perso all'esordio playoff a Modena, ha ribaltato la Liu Jo conquistando la semifinale e adesso vince pure gara-1 sul campo di Casalmaggiore, seconda classificata in regular season. Primo parziale con tanti errori, con le ospiti che dilapidano cinque punti di vantaggio ma la Pomì fa peggio sprecando ben 4 palle set: ci pensano Fiorin-Ozsoy a risolvere la questione in favore dell’Imoco.

Nel secondo Conegliano continua a star davanti sino ma sul 7-7 le padrone di casa agganciano, scappano e poi controllano il ritorno d'orgoglio delle Pantere, pareggiando subito il conto dei set. Il terzo parziale, a differenza dei precedenti, è a senso unico: Casalmaggiore spinge forte con gli attacchi di Tirozzi e le violente battute in salto che piegano la ricezione avversaria. Ma chi pensa che Conegliano sia ormai al tappeto si sbaglia di grosso: nel quarto infatti le ragazze di Chiappini tornano in campo indemoniate e portano a casa il parziale con autorità grazie ad una ritrovata Nikolova.

Si va al tiebreak, il terzo consecutivo per Conegliano: e l'Imoco vince pure questo, al termine di un estenuante punto a punto chiuso dalla scatenata Mvp Ozsoy. Ora, con una vittoria al Palaverde, le Pantere avrebbero già il match ball per la finalissima.