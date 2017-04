Volley, playoff A1 femminile: Conegliano e Novara si rialzano

17 aprile 2017

In una serata da dentro o fuori e ancora sotto shock per la sconfitta di Gara-1 a Firenze, le campionesse d'Italia in carica di Conegliano steccano il primo set. Nel secondo scappano sul 16-11 ma perdono Samantha Bricio, portata fuori in barella per un infortunio alla caviglia sinistra. Il contraccolpo psicologico è enorme e il Bisonte ne approfitta per impattare sul 24-24. Le padrone di casa, però, si rianimano e chiudono sul 27-25 con un muro di Danesi. Nel terzo e quarto set l'Imoco torna a mettere in mostra il gioco espresso in una regular season dominata da inizio alla fine e riesce così a impattare la serie: martedì alle 20.30 sempre al PalaVerde ci si gioca l'accesso alle semifinali.



Rialza la testa anche Novara che, dopo il crollo per 3-0 in Gara-1, pareggia i conti vincendo il match del PalaIgor. Semplicemente straordinaria Katarina Barun-Susnjar che mette a referto 35 punti a cui si aggiungono i 13 di Celeste Plak e gli 11 di Cristina Chirichella. A preoccupare coach Fenoglio sono le condizioni fisiche non ottimali di Francesca Piccinini, rimasta in panchina quasi tutto l'incontro per un problema muscolare. Scandicci, in partita solo nel terzo set, paga la serata negativa di Cruz (4) e Havlickova (8). Martedì sera, sempre a Novara, andrà in scena Gara-3.