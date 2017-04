Volley, playoff A1 femminile: Conegliano e Novara in semifinale

18 aprile 2017

Vola in semifinale Conegliano che al Palaverde travolge Firenze in gara 3 con un perentorio 3-0: partita chiusa dopo un'ora e 28 minuti di gioco con i parziali di 26-24, 25-20, 25-17. La squadra gialloblù, campione d'Italia in carica, manda quattro giocatrici in doppia cifra: Ortolani mette a referto 15 punti, Fawcett 13, Robinson 12 e Folie 10. Il Bisonte, che esce comunque a testa altissima dalla corsa scudetto, risponde con i 18 di Sorokaite ma si deve arrendere. In semifinale la Imoco affronterà la vincente della serie tra Bergamo e Modena che si allunga fino alla decisiva gara 3: il merito è della Liu Jo Normeccanica che espugna il PalaNorda imponendosi 3-1 con i parziali di 25-21, 25-21, 24-26, 25-10 dopo un'ora e 41 minuti. A trascinare le emiliane è una prova strepitosa di Jovana Brakocevic che mette la sua firma su 29 punti compresi 4 muri. Serata opaca per la Foppapedretti: la top scorer è Myriam Sylla (13).



Festeggia la qualificazione alle semifinali anche Novara che, nella decisiva gara 3 al PalaIgor, piega la Savino Del Bene Scandicci: finisce 3-1 per le piemontesi con i parziali di 25-27, 25-22, 25-22, 25-20. Celeste Plak e Katarina Barun firmano 43 punti in due (22+21), cui si aggiungono i 18 di Judith Pietersen. A Scandicci non bastano i 17 della Havlickova e i 16 della Meijners. In semifinale la Igor Gorgonzola affronterà la vincente della serie tra Casalmaggiore e Busto Arsizio che al momento vede in vantaggio 1-0 la Pomì.