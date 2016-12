Volley, playoff A1 femminile: colpo Modena, è in semifinale

16 aprile 2016

E' Modena la terza semifinalista dei playoff scudetto di A1 femminile. Il sestetto bianconero stacca il pass grazie al successo per 3-1 in gara 3 dei quarti di finale sul campo della Igor Gorgonzola Novara con i parziali di 25-17, 16-25, 23-25, 23-25. La Liu Jo se la vedrà in semifinale con Conegliano in una serie al meglio delle tre partite: gara 1 è in programma martedì sera al PalaPanini. Finisce il campionato di Novara, finalista lo scorso anno.