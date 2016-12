Volley, playoff A1 femminile: Casalmaggiore torna in corsa

E' ancora tutto aperto nella semifinale dei playoff di A1 femminile tra Casalmaggiore e Conegliano . In gara 3 al PalaRadi la Pomì , sotto 2-0 nella serie, batte 3-0 la Imoco Volley e annulla il primo match point per le venete per andare alla finale Scudetto. Dopo aver perso le prime due partite - la prima in casa - le lombarde si sono riscattate e ora puntano a pareggiare la serie: gara 4 è in programma domenica 26 aprile al PalaVerde di Treviso.

La Pomì Casalmaggiore non poteva chiudere la stagione con un'altra sconfitta davanti ai propri tifosi: dopo aver perso in casa gara 1 della serie di semifinale playoff, e poi gara 2 in Veneto, le lombarde si sono riscattate battendo 3-0 in gara 3 la Imoco Volley Conegliano che si è vista annullare il primo match point per andare alla finale Scudetto. Il punteggio finale dice 25-20, 25-15, 25-23 in favore della Pomì, terza al termine della regular season.

Nel primo set Casalmaggiore parte fortissimo sul 6-2 e poi allunga fino al 25-20, con anche un parziale di 10-1 durante lo scorrere della gara. Nel secondo parziale l'inizio è punto a punto ma poi la Pomì approfitta dei tanti errore di Conegliano, sia in attacco, sia in difesa, e così si porta sul 19-10 che diventa 25-15. Il terzo set è equilibrato, con la Imoco che non cede e le padrone di casa che faticano a scappare: sul 19-15 sembra fatta, Conegliano però rientra ma fallisce due schiacchiate sul 20-19 e sul 22-21 per rientrare definitivamente.

Giornataccia per le venete che hanno 8 punti da Ozsoy, la meno peggio. Per la Pomì spiccano gli 11 punti di Stevanovic e i 9 di Serena Ortolani. Domenica alle 18 al PalaVerde di Treviso la Imoco avrà il secondo match point per andare in finale mentre Casalmaggiore cercherà il punto del 2-2.