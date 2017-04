Volley, playoff A1 femminile: Casalmaggiore in semifinale, Busto si inchina

20 aprile 2017

Sarà Casalmaggiore la prossima avversaria di Novara nella semifinale scudetto della Serie A1 femminile di volley . La Pomì, dopo l'inattesa e pesante sconfitta contro Busto Arsizio , stende con un sonoro 3-0 (25-22, 27-25, 25-19) proprio la Unet Yamamay in gara-3 al PalaRadi e conquista l'ultimo pass disponibile per entrare nelle migliori quattro d'Italia. Il 25 aprile al PalaIgor andrà in scena il primo atto dell'attesa semifinale.

La Pomì riesce a scrollarsi di dosso le scorie del match di mercoledì perso malamente 0-3 in casa. Casalmaggiore mette le cose in chiaro fin dall'inizio volando sul 21-13 nel primo set e tenendo a bada, pur con qualche difficoltà, il ritorno delle bustocche. Il secondo parziale è equilibratissimo: le Farfalle mettono la testa avanti sul finale arrivando a conquistare anche un set point (24-23) ma Guerra lo annulla e Fabris ribalta l'inerzia. Avanti 2-0 la Pomì gestisce il terzo set e, pur commettendo qualche errore di troppo, chiude i conti sul 25-19. Per le padrone di casa sono 13 i punti a testa messi a segno da Turlea, Gibbemeyer e Guerra mentre a Busto non bastano i 15 di un’ottima Vasilantonaki.