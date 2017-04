Volley, playoff A1 femminile: Casalmaggiore e Scandicci fanno festa

7 aprile 2017

In gara-1 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 di volley femminile la Pomì Casalmaggiore vince 3-2 al tie-break (25-21, 26-28, 23-25, 25-17, 15-11) in trasferta il match interminabile con la Unet Yamamay Busto Arsizio. Mantiene il fattore casalingo, invece, la Savino Del Bene Scandicci che stende con un agevole 3-0 (25-21, 25-20, 25-20) la Igor Gorgonzola Novara. Sabato le altre due sfide dei quarti: Firenze-Conegliano e Modena-Bergamo.

Gara bellissima al PalaYamamay con Casalmaggiore che parte forte e vince il primo set. Busto però è viva e, grazie ad una super Martinez, torna in partita pareggiando i conti nel secondo parziale, vinto 28-26 dopo aver annullato 4 setball. Nel terzo la Pomì tenta la fuga ma le padrone di casa si aggiudicano il punto in volata. Nel quarto Casalmaggiore scappa fin da subito e riesce a tenere il vantaggio conquistando il punto del 2-2. Si va così al tie-break, vinto 15-11 dalla Pomì, trascinata da 21 punti di Valentina Tirozzi. Tutto fin troppo facile, invece, per Scandicci che rompe il tabù stagionale con Novara imponendosi in 3 set: protagonista assoluta del match è l'olandese Floortje Meijners con 15 punti. Gara-2 dei quarti si giocherà a campi invertiti lunedì 17 aprile.