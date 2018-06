Volley, playoff A1 femminile: Casalmaggiore è viva, 2-2

Al PalaRadi di Cremona la Pomì Casalmaggiore, con le spalle al muro visto lo svantaggio 2-1 nella serie, risponde alla grande battendo 3-2 al tie break la Igor Gorgonzola Novara, arrivata con il primo match point per chiudere il discorso Scudetto. Le padrone di casa iniziano un po' contratte (sotto 12-9) ma poi rimontano, scappano sul 23-17 e chiudono 25-20 il primo set. Nel secondo è duello punto a punto ma poi Novara ha uno scatto con la croata Barun e pareggia imponendosi 25-22. Nel terzo set la musica non cambia, regna l'equilibrio: la differenza la fanno i muri di Skorupa e un paio di errori di Barun che permettono alla Pomì di imporsi 25-21. Novara non può più sbagliare e infatti parte forte nel quarto set, 10-5, lanciata da Cristina Chirichella. Tirozzi riporta vicina Casalmaggiore ma Ortolani commette un paio di errori e così la Igor Gorgonzola riesce a pareggiare (25-20) e a forzare la partita al tie break. Qui la Pomì parte bene, spinta dalla solita Tirozzi, ma le piemontesi non cedono e si riavvicinano con un'ace di Barun. Lo squillo finale è però di Casalmaggiore che si impone 16-14 e tiene aperta la serie finale. Alla Igor Gorgonzola non bastano i 26 punti di una maestosa Barun (con 3 ace) e i 18 di Hill, mentre la Pomì ne ha 25 da Tirozzi e 19 da Ortolani. Sabato sera a Novara la decisiva gara 5 che assegnerà lo Scudetto, un titolo che sarà in ogni caso il primo per le piemontesi o per Casalmaggiore.