Volley, playoff A1 femminile: Busto Arsizio e Firenze volano ai quarti

3 aprile 2017

Missione compiuta senza particolari sofferenze per la Unet Yamamay Busto Arsizio che, dopo il 3-1 dell'andata, si ripete con lo stesso risultato al Palayamamay eliminando il Saugella Team dalla corsa playoff. Priva di Valentina Diouf fermata da un problema a un ginocchio, la squadra allenata da Mencarelli si impone con i parziali di 25-22, 23-25, 25-23, 25-20 portando a casa una qualificazione meritata per quanto fatto vedere nell'arco dei due incontri. Ottime le prestazioni della Vasilantonaki e della Martinez, che mettono a referto rispettivamente 22 e 19 punti. Il Saugella Team di coach Delmati lotta, prova a tornare in partita nel terzo parziale ma si deve arrendere: vanno in doppia cifra Begic (14), Candi (11), Aelbrecht (10) ed Eckerman (10). Ai quarti di finale Busto Arsizio affronterà Casalmaggiore, seconda al termine della regular season: gara1 è in programma venerdì alle 20.30 al PalaYamamay.



Prosegue, seppure tra mille sofferenze, anche il cammino de Il Bisonte Firenze che, dopo avere vinto 3-0 il match d'andata in casa, rischia di compromettere tutto nella trasferta sul campo del Sudtirol Bolzano. Alla squadra di Bracci basta aggiudicarsi un set per centrare l'obiettivo, ma le bolzanine approcciano la partita nel modo giusto vincendo i primi due con i parziali di 25-23 e 25-19. La reazione della squadra toscana, però, arriva puntuale nel terzo set, vinto con un perentorio 25-16 rimontando da uno svantaggio iniziale di 7-12. Il Sudtirol fa suo il quarto parziale ma la sua è una vittoria platonica: a festeggiare la qualificazione è Il Bisonte che si gode i 17 punti della Sorokaite, Bolzano si consola con i 24 della Bartsch. Ai quarti di finale Firenze se la vedrà con le campionesse in carica di Conegliano: gara1 si giocherà sabato alle 20.30 al Mandela Forum.