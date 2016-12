Volley, playoff A1 donne: Novara non si ferma, Piacenza ko

Continua la marcia di Novara verso lo scudetto di A1 femminile. La vincitrice della regular season, dopo aver archiviato nei quarti la pratica Bergamo, si aggiudica con un netto 3-0 gara-1 di semifinale playoff contro Piacenza: al Pala Terdoppio finisce 25-18, 25-15, 26-24 in favore della Igor Gorgonzola, che domina i primi due parziali e vince in rimonta l'ultimo set. La bicampionesse d'Italia in carica cercheranno il riscatto martedì al PalaBanca.

Novara dunque cala il tris, battendo per la terza volta in stagione Piacenza. La Rebecchi è la brutta copia di quella vista in gara-2 e gara-3 contro Busto e la Igor fa capire da subito chi comanda: 11-4 dopo 4', con Hill e Klinemann scatenate. Secondo set ancora più a senso unico: le ragazze di Pedullà dominano spinte dal trio Barun-Guiggi-Chirichella e non lasciano scampo alla squadra di Gaspari. Il terzo parziale è quello più equilibrato: le campionesse d'Italia finalmente trovano le contromisure all'attacco locale, alzano il muro e scappano sul 7-11, corretto poi in 11-15. Novara reagisce e torna avanti (16-15), ma Piacenza piazza il controsorpasso nel finale (21-23): non basta, perchè con un parziale di 4-0 le padrone di casa ribaltano lo svantaggio e chiudono infine l'incontro alla seconda chance disponibile.