Volley, Mondiali 2018: l'Italia pesca l'Argentina di Velasco

30 novembre 2017

Argentina, Giappone, Belgio, Slovenia e Repubblica Dominicana. Saranno queste le avversarie dell'Italia nella prima fase del Mondiale 2018 , che si giocherà per la prima volta in due paesi: Italia (compresa la fase finale che assegnerà il titolo) e Bulgaria. Un sorteggio tutto sommato agevole per i ragazzi di Blengini: solo belgi e argentini sono al nostro livello. Il 9 settembre la prima gara degli Azzurri a Roma, la finale a Torino il 30.

IL FORMAT DEL TORNEO

PRIMA FASE a Roma/Firenze (Italia), Ruse (Bulgaria), Bari (Italia), Varna (Bulgaria). 8 settembre inaugurazione, 9 settembre a Roma partita inaugurale degli azzurri (Foro Italico). Date gironi: 12-18 settembre.

Quattro gironi a sei squadre, 15 partite. Al termine della prima fase la 5° e la 6° classificata di ciascuna Pool saranno eliminate. Le prime quattro di ogni girone accederanno alla 2. fase conservando i punti conquistati in tutti e 5 gli incontri disputati.



SECONDA FASE a Milano (Italia), Sofia (Bulgaria), Bologna (Italia), Varna (Bulgaria). Date gironi: 21-22-23 settembre.

Pool di 4 squadre, totale di 6 partite. Si disputa un girone per Pool, per 24 incontri totali. Alla conclusione delle singole Pool verranno stilate le classifiche (con la somma dei punti della 1. e 2. fase). Le 4 vincitrici delle pool della 2. fase accederanno alla 3. fase insieme alle migliori delle seconde delle Pool giocate in Italia e delle Pool giocate in Bulgaria).



TERZA FASE a Torino (Italia). Date: 26-27-28 settembre.

Si disputeranno a round robin complessivamente 6 partite, 3 per girone da 3 squadre. Le prime due di ciascuna Pool accedono alla quarta fase, Semifinali e finali.



QUARTA FASE – a Torino (Italia). Date: 29-30 settembre.

Le prime quattro squadre della terza fase giocheranno semifinali e finali incrociate. Finali per Oro e Bronzo.