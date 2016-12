Volley, Mondiale per Club: Trento travolta, Kazan in finale

22 ottobre 2016

Si ferma in semifinale la corsa della Diatec Trentino nel Mondiale per Club di volley a Betim, in Brasile. La squadra di Lorenzetti viene travolta 3-0 dai russi dello Zenit Kazan nella riedizione della scorsa finale di Champions League: gara mai in discussione, con la formazione italiana sempre costretta a rincorrere. Kazan, battuta nella finale 2015, sfiderà la vincente della seconda semifinale tra il Sada Cruzeiro e il Bolivar.

E' ancora lo Zenit Kazan a negare una gioia alla Diatec Trentino. I russi avevano vinto in finale di Champions League a Cracovia e si sono ripetuti a Betim, in Brasile, nella semifinale del Mondiale per Club di volley. Lo Zenit ha travolto 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) la formazione di Lorenzetti e sfiderà in finale la vincente tra Sada Cruzeiro, campioni in carica, e gli argentini del Bolivar. Nel primo set la Diatec impatta sul 10-10 poi però Kazan allunga grazie allo scatenato Leon e chiude 25-18. Il secondo set è più equilibrato, Trento risponde colpo su colpo alla squadra di Alekno, pareggia sul 20-20 con Urnaut, ma il guizzo decisivo è dello Zenit che consuma il break andando 24-22 e poi chiude 25-23.



Nel terzo set la Diatec tiene testa fino al 9-9, poi al primo allungo i russi scappano via e chiudono 25-18. Lo Zenit hanno 16 punti da Anderson e 13 Mikhailov mentre Trentino ha 12 punti di Urnaut, l'unico a salvarsi. La squadra di Lorenzetti paga la stanchezza dell'aver giocato meno di 24 ore prima contro San Juan e l'assenza di lucidità ha permesso allo Zenit una semifinale più semplice del previsto.