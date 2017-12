Volley, Mondiale per club: il sogno Lube termina in finale

17 dicembre 2017

Scambi equilibrati in apertura di primo set, poi è il turno in battuta di Leon ad indirizzare il parziale in favore dei russi: 7-4. La risposta marchigiana è tutta nelle mani di Juantorena con l'azzurro che ristabilisce l'equilibrio nel parziale. Ma è dalla linea dei nove metri che arrivano i punti importanti per i russi . Anderson con il suo servizio scava nuovamente un solco complice la ricezione non irresistibile dei cucinieri. Un deficit che comunque non impedisce alla Lube di conquistarsi ben due palle set che però i cucinieri sprecano in maniera incredibile, mentre non sbagliano i russi che chiudono i conti sul 29-27.



Le difficoltà al servizio non frenano il coraggio della Lube che continua a spingere in questo fondamentale. Un rischio che tuttavia porta i punti sperati soprattutto grazie ai punti di Sokolov e Christenson. 13-10 il parziale in favore dei cucinieri che provano a dare filo da torcere ai russi. E' però qualche errore di troppo a complicare il piano partita di Juantorena e compagni che si fanno rimontare dall'accoppiata Leon-Anderson con lo Zenit che prima affianca e poi sorpassa in maniera definitiva: 25-22. Arriva il momento della reazione per una Lube incapace di realizzare punti in successione nel terzo set.



Lo Zenit amministra e sfruttando proprio un errore di Sokolov piazza il break decisivo che vale l'alloro.