Volley maschile, al Mondiale per club c'è anche Trento

8 settembre 2016

Anche Trento parteciperà alla prossima edizione del Mondiale per club di volley maschile. La rassegna iridata si svolgerà a Betim, in Brasile, dal 18 al 23 ottobre. Il club trentino è stato invitato a partecipare dalla federazione internazionale come wild card. E' la settima partecipazione della squadra italiana alla competizione dopo aver vinto quattro edizioni consecutive tra il 2009 e il 2012.