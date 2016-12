Volley, le Final Four di Champions League saranno in Italia

28 gennaio 2016

Ora è ufficiale: le Final Four di Champions League si disputeranno in Italia il 9 e 10 aprile e saranno trasmesse in esclusiva su Premium Sport. Una notizia importante per la Pomì Casalmaggiore che evita i sorteggi e approda direttamente alle semifinali, dopo aver vinto il girone. "Me lo ha detto il presidente e mi è venuta una risata spontanea, come quella dei bambini ai quali fai un regalo talmente bello ed inatteso che non sanno come prenderlo. Credo sia una notizia fantastica perché abbiamo già vissuto il PalaRadi in occasioni importanti e sappiamo cosa può dare. E' una bolgia. Da una parte c'è la considerazione che arrivare alla Final Four senza giocare i playoff sia un metodo che non ti lascia il gusto del percorso, dall'altra credo che il girone che abbiamo affrontato, per come l'abbiamo affrontato, sia già stato un buon banco di prova", le parole del capitano, Valentina Tirozzi.