Volley, le azzurre battono la Turchia. Ora c'è la Repubblica Dominicana

21 luglio 2017

La squadra di pallavolo di Davide Mazzanti ha centrato la quinta vittoria consecutiva nel World Grand Prix 2017, battendo 3-1 (25-17, 20-25, 25-21, 32-30) la Turchia di Guidetti. Per l’Italvolley è un successo importantissimo in chiave qualificazione alla Final Six di Nanchino. Le ragazze di Mazzanti, al momento in classifica generale, sono quarte (hanno ottenuto 5 successi e 13 punti), saldamente dentro le prime cinque posizioni che garantiscono le finali.