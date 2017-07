Volley, Italia: Zaytsev salta l'Europeo, ritirata la sua convocazione

18 luglio 2017

Tutto, infatti, ruota intorno alla questione legata alle scarpe da gioco di Zaytsev, il cui sponsor personale è diverso da quello tecnico della federazione. L'atleta azzurro lascia dunque Cavalese e non parteciperà all'Europeo che si terrà in Polonia a fine agosto. "Non possiamo che rispettare questa decisione della Fipav anche se non può che dispiacermi - aggiunge il numero 1 del Coni -, ma è diritto e dovere della federazione agire in questo senso. Non conosco le motivazioni perché le scarpe non andavano bene. Di certo, rappresenta una sconfitta, non so cosa sia successo in queste ultime 48 ore, io sapevo che erano state realizzate delle scarpe apposta per Zaytsev".