Volley, Italia seconda nella Grand Champions Cup

17 settembre 2017

È solo argento per l' Italia della pallavolo nella Grand Champions Cup in Giappone . Decisiva la vittoria per 3-0 del Brasile contro i padroni di casa per assegnare ai verdeoro la quinta coppa nella storia della competizione, la seconda consecutiva. Agli uomini di Gianlorenzo Blengini non bastano le quattro vittorie in cinque match: 12 punti in classifica come il Brasile, ma quoziente set a favore della Seleçao di Del Zotto (14-5 contro 14-8).

Vettori, Lanza e compagni hanno battuto nel torneo i brasiliani al tie break mercoledì, ma lo scontro diretto non conta nella competizione nata nel 1993, anno in cui gli azzurri guidati dal leggendario Julio Velasco hanno ottenuto l'unico successo. Ma Blengini ha comunque un buon motivo per sorridere dopo il deludente Europeo in Polonia, terminato con la netta sconfitta 3-0 ai quarti contro il Belgio.



Dopo la vittoria per 3-1 sugli Stati Uniti il ct ha confermato le sensazioni positive sulla spedizione azzurra: "L'esperienza che ti danno manifestazioni come questa non si possono trascurare, per noi soprattutto quest'anno dopo un Europeo giocato con tanta voglia di far bene".



È l'atteggiamento che ha impressionato l'allenatore campione d'Italia con la Lube Civitanova: "L'impegno, la volontà di entrare in campo con l'atteggiamento giusto, sapendo che ci sarebbe stato da sacrificarsi su ogni pallone, a questi ragazzi non è mai mancata. Siamo arrivati qui con ancora un po' di dolore dentro di noi, però siamo stati capaci di reagire di promettendoci di vendere cara la pelle. Lo abbiamo fatto in tutte le partite compresa la prima che abbiamo perduto. Siamo veramente felici e contenti per il risultato che abbiamo ottenuto e per come lo abbiamo ottenuto".