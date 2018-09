Volley: Italia-Cina 3-0 nella penultima amichevole prima del Mondiale

02/09/2018

A Padova, in una Kioene Arena sold out, l'Italia ha battuto la Cina con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) nella penultima amichevole prima del via del Mondiale. Gli uomini di Blengini hanno giocato un bel match, mettendo in mostra una buona organizzazione di gioco e, pur dando la sensazione di non forzare mai troppo la mano, sono riusciti ad avere ragione degli avversari.

Nel complesso Zaytsev e compagni sono apparsi in discreta condizione dopo le sei settimane di lavoro in Val di Fiemme dove sabato si è conclusa la preparazione per il Mondiale. La squadra ha servito bene e anche in ricezione le cose hanno funzionato, fattori che hanno permesso a Giannelli di orchestrare e gestire al meglio gli attacchi dei suoi compagni.



Il c.t. azzurro per questo primo test match ha schierato la formazione tipo con la diagonale Giannelli-Zaytsev, Lanza e Juantorena schiacciatori, Mazzone e Anzani centrali e Colaci libero.Lozano dall'altra parte della rete si e' affidato a Mao T. Y. in palleggio, Jiang C. opposto, Ji D. S e Liu L. B schiacciatori, Chen L. H. e Rao S. H. centrali con Tong J. H. libero.



Nel primo set gli azzurri hanno impiegato un po' di tempo prima di riuscire a scrollarsi di dosso gli avversari bravi in una prima fase a rimanere attaccati al match. Con il passare dei minuti il maggior tasso tecnico degli uomini di Blengini e' venuto fuori e complice un buon numero di ace (5 nel parziale) sono riusciti a aggiudicarsi il primo parziale con il punteggio di 25-20. Nel secondo set gli azzurri hanno continuato a servire su buoni livelli riuscendo a mettere costantemente in difficolta' la ricezione cinese, formazione che in generale ha mostrato qualche carenza in fase difensiva. Questo ha cosi' permesso a Zaytsev e compagni di chiudere in proprio favore il secondo parziale con il punteggio di 25-17 senza particolari problemi.



Nel terzo parziale dopo un avvio nel quale i cinesi hanno dato l'impressione di poter interrompere la corsa degli azzurri, gli uomini di Blengini hanno ripreso in mano il pallino del gioco chiudendo meritatamente in proprio favore set e match sul 25-17. Stasera il rompete le righe, la squadra si ritrovera' martedi' 4 in serata a Siena dove giovedi' 6 (ore 18, d iretta Rai Sport) sara' impegnata nell'ultimo test match prima del via della rassegna iridata.