Volley, grande Italia: il muro azzurro sconfigge gli Stati Uniti

15 luglio 2017

Altro successo per l 'Italia di Davide Mazzanti nel World Grand Prix. Le azzurre hanno vinto contro le statunitensi , campionesse del mondo, con il punteggio 3-2 . Ancora una volta, come già successo nella partita contro la Cina, le azzurre hanno mostrato un ottimo livello che le ha condotte a una sofferta ma meritata vittoria . Domani 16 luglio, alle ore 7.00 italiane, le azzurre incontreranno la Turchia guidata da Giovanni Guidetti.

Sin da subito la formazione di Mazzanti ha mostrato un atteggiamento positivo e ha conquistato il primo set con il punteggio di 25-22. La squadra di Kiraly, però, non si è fatta abbattere e il secondo set è volato nelle sue mani con il punteggio di 22-25. Equilibrato e combattuto, invece, il terzo set che si è concluso 25-21 per le azzurre che però non sono riuscite a concludere al quarto, perso 13-25. E' stato quindi decisivo il tie break in cui l'agguerrito muro azzurro è salito di livello sconfiggendo così le americane con il punteggio di 15-13.