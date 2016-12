Volley, Grand Prix: riscatto Italia, Belgio demolito

4 luglio 2015

Il punteggio del primo set può trarre in inganno, visto che non è stato un monologo azzurro. Anzi, l'Italia inizia contratta e il Belgio va sopra 5-2: nel primo timeout Bonitta scuote le sue ragazze che tornano in campo con un altro piglio e ribaltano l'inerzia del match grazie agli attacchi di una scatenata Bosetti, che chiuderà il match con 12 vincenti, 3 ace e 3 muri. Nel secondo set il copione è simile, col Aelbrecht e compagne che restano incollate alle azzurre fino al primo time out ma poi si staccano piegate dai colpi di Chirichella. Il terzo set è il più equilibrato, con il muro azzurro a farla da padrone ma l'orgoglio belga che tiene vivo il parziale sino alla fine: si va punto a punto fino al 21-19 firmato Gennari-Arrighetti, poi ci pensano Bosetti e Malinov a far scendere i titoli di coda.