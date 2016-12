Volley, Giulia Pisani a Premium Sport: "Sogno la Champions"

23 novembre 2015

Ospite dello spazio volley 'Altaquota' su Premium Sport Giulia Pisani della Yamamay Busto Arsizio: "Indossare la maglia della Nazionale è una grandissima esperienza. Con la nazionale juniores ho vinto due trofei e per la maglia azzurra si possono fare molti sacrifici. Il ct mi conosce, sa come gioco. Per andare in Nazionale bisogna essere bravi ma anche il comportamento è importante. Il mio sogno nel cassetto? Vincere la Champions League. Anche uno Scudetto da protagonista non sarebbe male".