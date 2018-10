Volley: Francesca Piccinini annuncia il ritiro

13/10/2018

La Piccinini è stata capace di entrare nell'immaginario perché fortissima, bellissima, donna da copertina, sex-symbol da calendario e personaggio da tv e cinema. Ma soprattutto per i grandi risultati ottenuti sul campo. L'esordio in Serie A a 14 anni, quello in Nazionale a 16. Con la maglia azzurra si è laureata campionessa del mondo nel 2002, campionessa d'Europa nel 2009 e ha vinto la Coppa del Mondo 2007. L'unico neo l'alloro olimpico, dove le azzurre non sono mai andate oltre i quarti di finale.



Professionista dal 1993-1994 con la casacca della Pallavolo Carrarese, la Picci ha girato l'Italia in lungo e in largo, ma non solo: Reggio Emilia, Modena, Spezzano, l’avventura in Brasile col Paranà nel 1998-1999, prima italiana in Sudamerica. Poi l’amore infinito con Bergamo dal 1999 al 2012. In seguito Chieri, Modena, Casalmaggiore e Novara dove gioca dal 2016, il club con cui chiuderà la sua gloriosa carriera condita da 5 scudetti, 6 Champions League, 1 coppa Cev, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 3 Coppa Italia e 5 Supercoppe italiane. Ora l'obiettivo del sesto scudetto per chiudere in bellezza, prima di coronare il grande sogno: diventare mamma.