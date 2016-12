Volley, finale scudetto: Modena schianta Perugia, sua gara-1

1 maggio 2016

Gennaio 2014: a quella data risale l'ultimo successo di Perugia contro Modena, e almeno fino a giovedì prossimo l'imbattibilità della Dhl resisterà. La squadra di Lorenzetti, alla seconda finale consecutiva dopo la sconfitta della scorsa stagione contro Trento, è siderale e porta a casa senza alcun problema il primo punto nella serie. E' combattuto solo il terzo set, che la Sir Safety riesce a portare al primo vantaggio salvo poi arrendersi ad un 27-25 che chiude il match.



Il dato che balza subito all'occhio è la difficoltà di Perugia in ricezione sulle battute di Modena: 14 i punti in battuta dei padroni di casa contro i 4 degli umbri, con Bruninho e Saatkamp che ne mettono a referto proprio 4 a testa. Ma il merito principale del brasiliano è quello di far girare la squadra al palleggio e di distribuire le responsabilità equamente tra i compagni. Tanti i punti su cui lavorare per Kovac, chiamato all'immediato riscatto in gara-2 tra quattro giorni. Altrimenti la serie scudetto rischia già di essere compromessa.