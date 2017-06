Volley femminile, qualificazioni Mondiali: tris Italia, Lettonia asfaltata

2 giugno 2017

L'Italia è un carro armato e vince la terza sfida in altrettante gare nel torneo di qualificazione ai Mondiali in Giappone nel 2018 in corso a Kortriijk, in Belgio. Le ragazze del ct Mazzanti travolgono con un agevole 3-0 (25-12, 25-9, 25-16) la Lettonia in circa un'ora di gioco e restano a punteggio pieno: spiccano i 19 punti di Sara Loda. L'Italia tornerà in campo domani, sabato, alle ore 17.30 contro la Spagna.