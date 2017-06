Volley femminile, qualificazioni Mondiali: l'Italia schianta il Belgio e vola in Giappone

4 giugno 2017

L'Italia di coach Andrea Mazzanti stacca il pass per i Mondiali 2018 di volley in programma in Giappone. Le azzurre si impongono 3-0 (25-18, 25-22, 25-23) a Courtrai, in Belgio , contro le padrone di casa (bronzo agli Europei 2013) nell'ultimo e decisivo match del Gruppo D. Dopo le vittorie contro Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Lettonia e Spagna, l'Italvolley supera anche l'ultimo ostacolo, chiudendo da imbattuta il torneo di qualificazione.

L'Italia vola ai Mondiali 2018 in Giappone grazie alla vittoria contro il Belgio nell'ultima e decisiva gara del Girone D del torneo di qualificazione. Le ragazze di Andrea Mazzanti, prime in classifica a punteggio pieno proprio insieme con le Yellow Tigers dopo quattro incontri, superano anche l'ultimo ostacolo, rifilando un perentorio 3-0 (25-18, 25-22, 25-23) alla squadra bronzo europeo del 2013. Prima frazione che corre lungo i binari dell'equilibrio fino al primo timeout tecnico quando si scaldano le mani della Egonu e della Bosetti. Il Belgio trova poco dalla Van Hecke con la prima frazione che si chiude sul 25-18 in favore delle azzurre. Le ragazze di Mazzanti partono male in avvio di secondo set, subendo un break di 4-0 che costringe il ct a chiamare timeout.



La reazione dell'Italvolley è veemente e, sotto per 18-21, riesce a recuperare punto su punto con una Egonu scatenata che consente di archiviare il secondo parziale sul 25-22. Le padrone di casa, spalle al muro, provano il tutto per tutto nel terzo set senza però riuscire mai a prendere davvero il largo. L'ennesimo punto della Hermots dà 3 lunghezze di vantaggio alle Yellow Tigers che, però, ancora una volta, si lasciano rimontare fino al muro decisivo della Chirichella che spedisce l'Italvolley al Mondiale. Il Belgio, che chiude il girone al secondo posto con quattro vittorie ed una sola sconfitta, dovrà passare dal torneo di ripescaggio.