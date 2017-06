Volley femminile, Qualificazione Mondiali: l’Italia schiaccia anche la Bielorussia

1 giugno 2017

Prosegue senza intoppi il cammino delle azzurre di Davide Mazzanti nel torneo di qualificazione ai mondiali di volley femminile, in programma nel 2018 in Giappone. Dopo la vittoria per 3-0 nel match d’esordio contro la Bosnia Erzegovina, l'Italia supera senza affanno anche la Bielorussia con un altro perentorio 3-0 (25-12, 26-24, 25-22) che non lascia spazio a repliche. Le ragazze dell’Italvolley torneranno in campo venerdì contro la Lettonia.