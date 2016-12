Volley femminile, Preolimpico Ankara: la Russia affonda l'Italia

5 gennaio 2016

L' Italia inizia nel peggiore dei modi l'avventura al Torneo Preolimpico in corso di svolgimento ad Ankara in Turchia. La Russia si è infatti imposta col punteggio di 3-1 (25-16, 23-25, 25-19, 25-21) sulle azzurre di Marco Bonitta che ora si giocheranno l'accesso alle semifinali nei prossimi due match contro Belgio e Polonia. Solo la squadra che vincerà questa competizione si aggiudicherà il pass per i Giochi di Rio 2016.

Primo set da dimenticare per le azzurre che faticano in ricezione, subiscono con troppa facilità gli attacchi delle avversarie e riescono a siglare solo 16 punti complessivi. Guiggi e compagne non si danno per vinte e riescono a strappare il secondo parziale alle campionesse d'Europa in carica grazie ad una maggiore solidità sotto rete. Nel terzo e nel quarto set però la Russia sale in cattedra trascinata da una sontuosa Kosheleva, autrice di 20 punti e dalla Ombochaeva (18) e chiude i conti con apparente semplicità. Nessuna italiana in doppia cifra con la Guiggi e la Del Core ferme a 8 punti a testa. Domani alle 13 sarà già decisivo il secondo match del Gruppo B contro il Belgio per sperare in una qualificazione alle semifinali.