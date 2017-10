Volley, Europei: Olanda troppo forte, Italia fuori ai quarti

28 settembre 2017

Vincere avrebbe voluto dire sfatare un tabù, quello olandese, oltre a superare il turno dei quarti di finale, ostacolo insormontabile per le azzurre da 3 europei consecutivi. Una grossa delusione per Mazzanti e le sue ragazze, reduci da un ottimo avvio di torneo che le aveva portate a vincere il gironcino saltando lo scontro degli ottavi. Certamente le prestazioni non erano state delle più esaltanti, ma la vittoria era comunque arrivata e quindi le lamentele si erano ridotte a qualche bisbiglio.



Dopo la batosta subita però dall'Olanda, un 3-0 che non lascia spazio a repliche, ecco subito tornare tutti i dubbi e le incertezze di una Nazionale con molte luci e altrettante ombre. Ed è anche vero che l'Olanda pallavolistica è una squadra di tutto rispetto, argento all'ultima competizione continentale e quarta all’ultima Olimpiade, ma le azzurre non dovrebbero essere da meno, invece in campo si sono dimostrate prive di fantasia, lente a reagire e, per lunghi tratti, disordinate in fase difensiva. L'imprecisione è stata sovrana, anche quando nel secondo set si è tenuta botta, terminando con "soli" 5 punti di distacco. Il resto è stato un lungo assolo olandese, con le orange intente a divertirsi in campo e le italiane troppo nervose, dai visi contratti e dalle azioni prevedibili.