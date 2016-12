Volley, Europei donne: bis Italia, battuta anche la Slovenia

27 settembre 2015

Primi due set dominati dalle azzurre: nel primo parziale la Lo Bianco prende per mano la squadra e sforna 'cioccolatini' a ripetizione per le compagne; nel secondo è invece il muro di Diouf e Arrighetti a fare la differenza rispetto alle giovani e non certo trascendentali avversarie. Nel terzo set sussulto d'orgoglio della Slovenia che comanda il parziale e resiste al ritorno delle azzurre. Nel quarto però le ragazze di Bonitta tornano a dettare legge e chiudono la pratica.



Altri tre punti per un'Italia che ha cominciato l'Europeo nel migliore dei modi. Due successi pieni e due soli set persi: ora però si comincia a fare sul serio. La sfida di Apeldoorn contro l'Olanda, che ha sconfitto con un secco 3-1 la Polonia, inizierà a dire chi siamo: solo la prima del girone accede infatti direttamente ai quarti, seconda e terza classificate dovranno passare dalle forche caudine dei playoff. Un'eventualità assolutamente da scartare.