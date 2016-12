Volley, Europei 2015: festa Francia, Italia ai playoff

11 ottobre 2015

Amara sconfitta per la Nazionale di volley agli Europei. A Torino il sestetto di Blengini vince i primi due set, poi crolla e viene piegato al tie-break dalla Francia che si impone coi parziali di 23-25, 21-25, 25-19, 25-17, 15-13, conquista il primo posto nella Pool B e vola ai quarti di finale. Ko pesante per l'Italia che sarà costretta a disputare il playoff contro la Finlandia : in caso di successo gli azzurri sfideranno la Russia ai quarti.

Al Palavela di Torino l'Italia, reduce dai successi contro Estonia e Croazia, inizia male il primo set e va subito sotto 12-6. Poi, però, la formazione di Blengini comincia a prendere le misure sui centrali francesi, in primis il gigante Le Roux e ribalta l'andamento dell'incontro grazie al contributo di Piano e di Zaytsev. Nel finale di set gli errori di Rouzier e Ngapeth regalano il primo punto agli azzurri. Nel secondo parziale l'Italia appare in pieno controllo con le schiacciate di Lanza e Juantorena che giocano alla perfezione: gli azzurri soffrono solo nel finale con le battute di Le Roux ma chiudono sul 25-21.



Da qui in avanti la Francia si sveglia e fa suo il terzo parziale col punteggio di 25-19 sfruttando anche gli errori difensivi degli uomini di Blengini che escono mentalmente dall'incontro, tanto da conquistare solo 17 punti nel quarto set. Si va al tie-break e le due squadre lottano punto a punto. Zaytsev annulla il primo dei due match point, poi Lanza spara fuori un contrattacco e la Francia fa festa. Tre i giocatori della squadra di Blengini che chiudono in doppia cifra: Juantorena (16), Lanza (16) e Zaytsev (15). La Francia si gode i 21 punti di Ngapeth 21 e i 17 di Rouzier. L’Italia tornerà in campo martedì a Busto Arsizio contro la Finlandia e in caso di successo affronterà la Russia il giorno dopo sempre a Busto. La Francia, invece, giocherà direttamente i quarti di finale contro la vincente del playoff Serbia-Estonia.