Volley, doping: la Fipav difende Miriam Sylla

6 settembre 2017

La schiacciatrice classe '95 di origine ivoriana, sottolinea la nota della Federazione, "non scese in campo per scelta tecnica" nella finale del World Gran Prix a Nanchino tra Italia e Brasile il 6 agosto scorso, data in cui la Sylla si era sottoposta al controllo antidoping incriminato. E ora le controanalisi saranno effettuate nello stesso laboratorio cinese del primo test.