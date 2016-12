Volley donne, World Grand Prix: Usa-Italia 3-1

3 luglio 2015

Esordio amaro per l'Italia nel World Grand Prix 2015. Ad Ankara (Turchia), le azzurre di Bonitta perdono 3-1 contro gli Stati Uniti al termine di un match molto combattuto fino alla fine. Il sestetto tricolore si aggiudica il primo set 27-25, ma poi cede gli altri tre parziali venendo sempre rimontato nel finale dalle campionesse del mondo in carica. Sabato, alle 15, è in programma la seconda partita contro il Belgio.