Volley donne, Preolimpico: urlo Italia, Rio 2016 resta alla portata

9 gennaio 2016

E' un risultato di prestigio, che fa tirare un enorme sospiro di sollievo agli appassionati italiani di pallavolo. Il rischio di non arrivare a Rio c'è ancora ed è concreto, ma di sicuro il torneo intercontinentale, in programma a Tokyo dal 14 maggio al 5 giugno, si presenta sulla carta più agevole rispetto alle forche caudine che la giovane Italia di Bonitta è riuscita ad attraversare ad Ankara. In tutto il torneo sono arrivate due sconfitte nette e tre vittorie al tie break per le azzurre, a testimonianza della competitività del raggruppamento europeo e anche delle difficoltà strutturali della rosa. Anche contro la Turchia padrona di casa è una sofferenza enorme: l'Italia vince di misura il primo e il terzo set, mentre nel secondo e nel quarto cede nettamente il passo alle avversarie. Il tie break parte male, ma le ragazze di Bonitta sono bravissime a rimanere aggrappate alla partita e a mettere la freccia quando conta: le azzurre sfruttano il secondo match point a disposizione col muro di Orro e fanno scattare la festa. La nota più lieta è certamente la 17enne Paola Egonu, anche oggi miglior realizzatrice con 23 punti di cui 12 break. La quinta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi è più vicina.