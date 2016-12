Volley donne, Preolimpico: sofferenza Italia, ma è in semifinale

7 gennaio 2016

Al Baskent Voleybol Salonu, l'Italia riparte da dove aveva finito col Belgio: l'avvio è ottimo, la Polonia non sembra in grado di poter impensierire le azzurre. Il primo set scivola via senza troppi affanni, copione simile nel secondo: si alza anche il muro delle ragazze di Bonitta che balzano sul 2-0 e si illudono che la partita sia già chiusa. Le biancorosse a quel punto sanno che non potranno più lottare per un posto per Rio ma con una botta d'orgoglio mettono paura all'Italia, che si complica la vita da sola con ricezioni sbagliate e giocate poco lucide: 2-2, si va al tiebreak. Anche nel quinto set la Polonia se la gioca punto a punto sino all'8-7, poi una serie di battute di Diouf mettono in crisi la ricezione avversaria. Sembra finita, ma ancora una volta non è così: un palla giudicata accompagnata, un muro-fuori visibile solo al challenge e una ricezione sbagliata riporta la Polonia sul -1 (14-13). Tensione alle stelle quando l'attacco di Martina Guiggi - probabilmente la migliore in campo - fa tirare un sospiro di sollievo: l'Italia è ancora viva.