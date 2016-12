Volley donne, Piacenza si fonde con Modena

5 maggio 2016

Rivoluzione tutta emiliana nel mondo del volley femminile. La Nordmeccanica Piacenza e la LiuJo Modena saranno al via del prossimo campionato di A1 con una squadra unica. Una fusione societaria che, secondo le indiscrezioni raccolte da Premium Sport, porterà alla creazione di un nuovo team che avrà come sede delle partite interna il PalaPanini di Modena. Il title sponsor sarà LiuJo, affiancato da Nordmeccanica come secondo. Il titolo sportivo invece è quello di Piacenza, liberando di fatto quello di Modena che potrebbe essere acquisito dalla retrocessa in A2 Bolzano.