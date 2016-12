Volley donne, Mondiale per Club: Manila ribaltato, Pomì in semifinale

20 ottobre 2016

Doveva essere vittoria e vittoria è stata: nella terza giornata del Mondiale per Club in corso a Manila la Pomì Casalmaggiore regola con un sonoro 3-0 (25-19, 25-15, 25-21) l'All Star Team filippino (Psl Manila) e si qualifica in semifinale chiudendo al secondo posto nel Gruppo A alle spalle delle turche dell'Eczacibasi. Sabato alle 13.30 le campionesse d'Europa in carica affronteranno le svizzere del Volero Zurigo, imbattute nel Girone B.