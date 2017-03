Volley donne: Conegliano travolge Modena, la Coppa Italia è sua

5 marzo 2017

Trionfo di Conegliano che, nella finale di Coppa Italia femminile al Nelson Mandela Forum di Firenze, travolge la Liu Jo Nordmeccanica Modena con un secco 3-0 conquistando il trofeo per la prima volta nella sua storia. La Imoco, che nell'albo d'oro succede a Bergamo, si impone con i parziali di 25-23, 25-22, 25-23. Per la squadra emiliana, che non vince la Coppa dal 2002, si tratta della quarta finale persa su sei disputate.

Alla prima finale di Coppa Italia della sua storia, la Imoco schiacciasassi di coach Mazzanti non sbaglia, rifila un secco 3-0 a Modena e, forte del primato in classifica in campionato con 9 punti di vantaggio su Casalmaggiore, ribadisce con forza la propria candidatura a squadra dominatrice della stagione. Le gialloblù, che vincono il terzo trofeo della loro storia completando il triplete tutto italiano dopo scudetto e Supercoppa, sbrigano la pratica in un'ora e venti minuti. La top scorer è Serena Ortolani che mette a referto 18 punti, tre in più della sua compagna di squadra Nicole Fawcett. Splendida anche la prova della De Gennaro, nominata Mvp a fine partita. Il sestetto emiliano di coach Gaspari, che pochi giorni fa si era arresa a Conegliano anche nel derby tutto italiano di Champions, risponde con i 18 punti della Brakocevic e i 10 ciascuno di Bosetti e Ozsoy, ma si deve di nuovo inchinare di fronte allo strapotere delle venete.