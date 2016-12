Volley donne: Bergamo vince la Coppa Italia

20 marzo 2016

Bergamo vince la sua sesta Coppa Italia di volley femminile. La Foppapedretti s'impone in finale su Piacenza con un netto 3-0, al termine di una partita più combattuta di quanto non dica il risultato. Al PalaDeAndrè di Ravenna a far festa sono le ragazze di Lavarini con questi parziali (25-23, 27-25, 25-17). Bergamo eguaglia così Ravenna in testa alla classifica, a quota sei, come numero di vittorie in questa competizione.