Volley, Diouf: "Mai più in Nazionale con questo staff"

8 settembre 2016

Dopo essere stata esclusa dall'Olimpiade di Rio, Valentina Diouf non ha alcuna intenzione di tornare in Nazionale , almeno fino a quando Marco Bonitta sarà il c.t.: "Non parteciperò alle qualificazioni agli Europei perché non voglio più avere a che fare con quello staff - dice la schiacciatrice di Busto Arsizio nel corso di un'intervista a Rai 2 -. Quando sono stata esclusa con un sms ero incazzatissima, una cosa del genere va detta direttamente".

La Diouf, che poi ha precisato su Instagram che non rinuncerà mai alla Nazionale e che la decisione è stata presa "in accordo con l'attuale c.t.", ha raccontato tutta la sua delusione per Rio 2016: "Ero convinta di andarci. Mi incoraggiavano, pensavo di potermi conquistare il posto, sono stata nel gruppo fino al giorno prima della partenza. Sono dispiaciuta per l'eliminazione al primo turno, ma ho visto una squadra in confusione, il continuo cambiamento di sestetto ha causato solo disagio all'Olimpiade. Cosa scriverei in un sms a Bonitta? Nulla, non gli scriverei, non voglio più sentirlo".