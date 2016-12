Volley, Champions: Trento sorride al tie-break, tracollo Modena

17 febbraio 2016

Asse Lennik-Trentino 2-3 (25-23, 17-25, 22-25, 25-21, 13-15)

La gara in Belgio doveva essere per Trento poco più di una passeggiata e invece si è trasformata in una maratona di oltre 2 ore conclusa in modo vincente soltanto al tie-break. I campioni d'Italia in carica soffrono il clima da stadio del Lotto Dome di Maasiek e la grande serata di Robin Overbreeke, autore di 28 punti contro i 17 di Nelli. Lo stesso numero 11 belga diventa però protagonista in negativo nel finale quando sbaglia due palloni decisivi che regalano il punto del definitivo 3-2 alla Diatec. Tra due settimane il ritorno: a Trento basterà vincere cercando di evitare il Golden Set per superare il turno.



Halkbank Ankara-Modena 3-0 (25-20, 25-21, 25-13)

Sconfitta pesantissima quella subita da Modena ad Ankara. I turchi dominano fin dalle prime battute con Sokolov, autore di 17 punti, grande protagonista. La Dhl prova ad opporre resistenza solo con il muro ma a condannarla è la scarsa vena realizzativa di Vettori (10) e di Ngapeth (9). Dopo aver limitato i danni nei primi due set, Modena cede di schianto nel terzo collezionando solo 13 punti. Ora la strada per la qualificazione è tutta in salita: i ragazzi di Lorenzetti dovranno vincere 3-0 tra 2 settimane al PalaPanini e aggiudicarsi anche il Golden Set.