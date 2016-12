Volley, Champions: Trento implacabile, Tours liquidato

2 dicembre 2015

Serata da incorniciare per Trento che sconfigge con un netto 3-0 (25-10, 25-20, 26-24) i francesi del Tours confermandosi in vetta alla classifica del Gruppo C di Champions League a punteggio pieno. Al PalaTrento i campioni d'Italia in carica dominano fin dalle prime battute lasciando ai transalpini poche occasioni di tornare in partita. Il terzo set è il più combattuto ma viene chiuso con un muro di Urnaut alla seconda palla match.

Stoytchev manda in campo il sestetto titolare con Giannelli in regia, Djuric opposto, Antonov e Lanza in banda, Van de Voorde al centro, Colaci libero. In avvio di gara Trento fa subito il vuoto con un break di 9-1 che mette in difficoltà la squadra francese, regolata 25-10 nel primo parziale.



La musica non cambia nel secondo set con i campioni d'Italia in carica che tengono a bada gli avversari grazie all'ottimo apporto di Lanza e Van de Voorde. Combattuto punto su punto, invece, il terzo parziale chiuso da un muro di Urnaut su Konecny alla seconda palla match. Top scorer dell'incontro per Trento è Van de Voorde con 15 punti mentre Lanza si ferma a 13.